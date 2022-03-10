Yaralı köpeğe akıl almaz muamele... Önce minibüs çarptı, sonra barınak personeli yerde sürükledi - Son Dakika
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Yaralı köpeğe akıl almaz muamele... Önce minibüs çarptı, sonra barınak personeli yerde sürükledi

10.03.2022 11:31

Yaralı köpeğe akıl almaz muamele... Önce minibüs çarptı, sonra barınak personeli yerde sürükledi Barınak elemanının yaralı köpeği sürüklenme görüntüleri tepkiye neden oldu Hayvana çarpıp kaçan sürücü de, yardıma gelen bakıcı da zavallı hayvana acımadı, hepsi görüntülere yansıdı Mancahane...

Yaralı köpeğe akıl almaz muamele... Önce minibüs çarptı, sonra barınak personeli yerde sürükledi

Barınak elemanının yaralı köpeği sürüklenme görüntüleri tepkiye neden oldu

Hayvana çarpıp kaçan sürücü de, yardıma gelen bakıcı da zavallı hayvana acımadı, hepsi görüntülere yansıdı

Mancahane Başkanı Nesrin Çiçek:

"Yardım eli bekleyen köpeği sürüklediler"

"İnsanlığın iki kez yerde sürüklendiğini gördüm"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir minibüsün çarptığı yaralı köpeği, tedavi etmek için almaya gelen Odunpazarı Belediyesine bağlı barınak çalışanının hayvanı yerde sürüyerek götürdüğü görüntülerin ortaya çıkması tepkilere neden oldu.

75'inci Yıl Mahallesi Estim Toptancılar Sitesi yakınlarında yolun karşısında geçmek isteyen iki köpek bir minibüsün altında kaldı. Köpeklerde biri yan tarafından kaçarak kurtulurken, diğeri ise metrelerce minibüs altında sürüklendi. Yaşanan olay ise an ve an güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeklere çarptıktan sonra ise minibüs olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin yaralandığını gören hayvanseverler durumu Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiple görevli bir çalışan, yaralı köpeği boynuna geçirdiği iple sürükleyerek yol kenarına getirdi. Yaşanan bu olayda kameralardan habersiz olan çalışan köpeği araca koyarak uzaklaştı. Tedavi için alınan ve sürüklenen köpek götürüldüğü barınakta öldü. Olay sonrasında hayvanseverler durumu emniyet ve savcılığa bildirdi. Konuyla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

"Yardım eli bekleyen köpeği sürüklediler"

Yaşanan olay ve sonrasında ki gelişmeler hakkında konuşan Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek, bölgedeki köpekleri uzun yıllardır beslediklerini söyledi. Besleme alanındaki köpeklerin küpeli ve kısırlaştırılmış hayvanlar olduğunu belirten Çiçek, yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Dün saat 07.30 sıralarında bir gönüllümüz bizi aradı. Bir aracın iki köpeğe çarptığını, birini sürükledikten sonra yoluna devam ettiğini söyledi. Bu görüntülerde de mevcut. Ben uzak mesafede olduğum için, Odunpazarı Belediyesine bağlı bakım evini aradım. Odunpazarı Belediyesine bağlı ekipler yaralı hayvanları almaya geldi. Birini bulamadık. Gönüllü tekrar aradı, "Barınaktan gelen ekip köpeği sürükleyerek götürdü" dedi. Ben de hemen görevliye ulaştım. Bana 'köpek beni ısırırsa' diye cevap verdi. Dün burada insanlığın iki kez yerde sürüklendiğini gördüm. İnsanlar gözlerini kapatıp şunu düşünmesini istiyorum; 'kazalısınız, uzuvların yarısını kaybetmişsiniz. Size bu kötülüğe yapan kişi ardına bakmadan çekip gidiyor. Siz bir yardım eli beklerken, o sizin celladınız olmaya devam ediyor. Ensenizden tutup sürükleyerek götürüyor.' Biz bu görüntülere ulaştık" dedi.

"Belediyeler hakkında görev ihmalinden savcılığa müracaat ettik"

Konuyu yargıya taşıyacaklarını belirten Nesrin Çiçek, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Oranın müdürüne ulaştık. O da köpeğin ısırabileceğini belirtti. Ben bu konuyu yargıya taşımak istiyorum. Yaralı köpeği de kaybettik. Barınağa gitmeden öldüğünü düşünüyorum. Artık hiçbir şeyi samimi bulmuyorum. Kendilerinden ölüm talep ettik. Büyükşehir Belediyesi kesinlikle donanımlı bir hayvan hastanesi açmak zorunda. İlçe belediyeleri kapasitelerinin çok çok üzerinde yük almış durumdalar. Ki sadece bir neşter, bir narkoz ve bir serumla hayvan tedavi edilemez. Konuyla ilgili belediyelerden 'görev ihmalinden' dolayı savcılığa müracaat ettik. Mahkeme sürecini de takip edeceğiz" diye konuştu.

Personel açığa alındı

Öte yandan Odunpazarı Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Bugün sosyal medyada bizleri çok üzen bir görüntü ile karşılaştık. Geçici Hayvan Barınağı yetkilisinin bir sokak köpeğine, belediyemize yakışmayan ve asla onaylamadığımız bir şekilde müdahale etmesi üzerine, ilgili personelin derhal açığa alındığını bildirmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Yaralı köpeğe akıl almaz muamele... Önce minibüs çarptı, sonra barınak personeli yerde sürükledi
Yaralı köpeğe akıl almaz muamele... Önce minibüs çarptı, sonra barınak personeli yerde sürükledi
Yaralı köpeğe akıl almaz muamele... Önce minibüs çarptı, sonra barınak personeli yerde sürükledi

YORUMLAR
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Minibüsün altında kalıp yaralanan köpeğe barınak çalışanı bir de bakın ne yaptı? Minibüsün altında kalıp yaralanan köpeğe barınak çalışanı bir de bakın ne yaptı? Eskişehir'de şallı köpek hırsızlığı... Sahibinin dükkan önüne bıraktığı köpeği şal ile sarıp böyle götürdü Eskişehir'de şallı köpek hırsızlığı... Sahibinin dükkan önüne bıraktığı köpeği şal ile sarıp böyle götürdü Şallı köpek hırsızlığı Şallı köpek hırsızlığı

Odunpazarı, Eskişehir, Minibüs, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı köpeğe akıl almaz muamele... Önce minibüs çarptı, sonra barınak personeli yerde sürükledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaralı köpeğe akıl almaz muamele... Önce minibüs çarptı, sonra barınak personeli yerde sürükledi - Son Dakika
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