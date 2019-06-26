Son Dakika Haberleri: Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı

57 dakika önce

VAN'ın Başkale ilçesinde, belediye ekipleri, aracın çarpmasıyla yaralanan köpeğe sahip çıktı.

Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı, System.String[]
VAN'ın Başkale ilçesinde, belediye ekipleri, aracın çarpmasıyla yaralanan köpeğe sahip çıktı.
Başkale ilçe merkezinde, aracın çapması sonucu yaralanan ve yürümekte güçlük çeken köpeği görenler, durumu belediyeye bildirdi. Gelen belediye görevlileri, köpeği karton kutuya koyarak ekmek ve su verdi. Ardından, tedavisini yapılması için Van merkeze gönderdi.
Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar, ilçede hayvan bakım evi ve kilinik olmadığı için merkeze gönderdiklerini, sokak köpeklerine de sürekli yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.


- Van
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:15 Kaynak: DHA
Van, Başkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! İmamoğlu'nun görevi devralacağı tarih belli oldu İstanbul semalarında büyük panik! Drone, uçağın 30 metre üzerinden geçti İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu'nu karşılamaya hazırlanıyor Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: AK Parti'de kopuşlar başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 14:12:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]