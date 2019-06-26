Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı
1 saat önce
VAN'ın Başkale ilçesinde, belediye ekipleri, aracın çarpmasıyla yaralanan köpeğe sahip çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:15 Kaynak: DHA
VAN'ın Başkale
ilçesinde, belediye ekipleri, aracın çarpmasıyla yaralanan köpeğe sahip çıktı.
Başkale ilçe merkezinde, aracın çapması sonucu yaralanan ve yürümekte güçlük çeken köpeği görenler, durumu belediyeye bildirdi. Gelen belediye görevlileri, köpeği karton kutuya koyarak ekmek ve su verdi. Ardından, tedavisini yapılması için Van
merkeze gönderdi.
Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar
, ilçede hayvan bakım evi ve kilinik olmadığı için merkeze gönderdiklerini, sokak köpeklerine de sürekli yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.
- Van
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