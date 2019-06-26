Son Dakika Haberleri: Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı (YENİDEN)
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Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı (YENİDEN)

47 dakika önce

VAN'ın Başkale ilçesinde, belediye ekipleri, aracın çarpmasıyla yaralanan köpeğe sahip çıktı.

Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı (YENİDEN), System.String[]
VAN'ın Başkale ilçesinde, belediye ekipleri, aracın çarpmasıyla yaralanan köpeğe sahip çıktı.
Başkale ilçe merkezinde, aracın çapması sonucu yaralanan ve yürümekte güçlük çeken köpeği görenler, durumu belediyeye bildirdi. Gelen belediye görevlileri, köpeği karton kutuya koyarak ekmek ve su verdi. Ardından, tedavisini yapılması için Van merkeze gönderdi.
Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar, ilçede hayvan bakım evi ve kilinik olmadığı için merkeze gönderdiklerini, sokak köpeklerine de sürekli yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

- Van
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:57 Kaynak: DHA
Van, Başkale, Güncel
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