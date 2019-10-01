Son Dakika Haberleri: Yaralı köpeğe belediye sahip çıktı
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Yaralı köpeğe belediye sahip çıktı

1 saat önce

Tarsus ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.

Yaralı köpeğe belediye sahip çıktı, System.String[]

Tarsus ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.

Mersin Bulvarı'nda yaralı halde bulunan köpeği görenler durumu belediyeye bildirdi.

Ekipler, köpeği belediyeye ait barınağa götürdü. Burada tedavisi yapılan köpek, bir süre gözetim altında tutulacak.

Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:26 Kaynak: AA
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