Yaralı köpeğe belediye sahip çıktı

Tarsus ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.

Mersin Bulvarı'nda yaralı halde bulunan köpeği görenler durumu belediyeye bildirdi.

Ekipler, köpeği belediyeye ait barınağa götürdü. Burada tedavisi yapılan köpek, bir süre gözetim altında tutulacak.