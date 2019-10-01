Yaralı köpeğe belediye sahip çıktı
1 saat önce
Tarsus ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:26 Kaynak: AA
Tarsus ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.
Mersin Bulvarı'nda yaralı halde bulunan köpeği görenler durumu belediyeye bildirdi.
Ekipler, köpeği belediyeye ait barınağa götürdü. Burada tedavisi yapılan köpek, bir süre gözetim altında tutulacak.
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