Yaralı köpeğe belediye sahip çıktı - Son Dakika
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Yaralı köpeğe belediye sahip çıktı

6 saat önce

Kırıkkale'de yaralı olarak bulunan ve vatandaşlar tarafından sosyal medya sitelerinde gündeme getirilen bir köpek Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi altına alındı.

Yaralı köpeğe belediye sahip çıktı, System.String[]

Kırıkkale'de yaralı olarak bulunan ve vatandaşlar tarafından sosyal medya sitelerinde gündeme getirilen bir köpek Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi altına alındı.


Yaralanan ve duyarlı vatandaşlar tarafından sosyal medya sitelerinde gündeme getirilen köpek, Kırıkkale Belediyesi ekipleri tarafından Hayvan Barınağında bakım altına alındı. Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından barınağa ulaştırılan yaralı köpek, barınakta görevli veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı. Yaralı köpeğin durumu hakkında sosyal medya sitelerinden paylaşımda bulunarak durum hakkında bilgi veren duyarlı vatandaşlar ise tedavinin ardından duyarlılığı dolayısıyla yine sosyal medya hesaplarından Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür etti. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:51 Kaynak: İHA
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