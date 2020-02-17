Yaralı köpeğe Bünyan Belediyesi sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı köpeğe Bünyan Belediyesi sahip çıktı - Son Dakika

Yaralı köpeğe Bünyan Belediyesi sahip çıktı

7 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ayağı kırılan sokak köpeğine Bünyan Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Yaralı köpeğe Bünyan Belediyesi sahip çıktı, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ayağı kırılan sokak köpeğine Bünyan Belediyesi ekipleri sahip çıktı.


Ekipler, Sümer Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine, sağ ayağı kırık olan köpeği, belediyeye ait barınağa götürdü.


Buradaki ilk müdahalenin ardından ilçe merkezindeki bir polikliniğe götürülen köpek, tedavi altına alındı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yaptığı açıklamada, "Biz yardımsever bir toplumuz. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, bizler gibi bir can taşıyan hayvanlarımıza sahip çıkıp, onları korumalarıdır. Biz belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz. Bu hususta vatandaşlarımızdan da duyarlı olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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