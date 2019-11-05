Son Dakika Haberleri: Yaralı köpeğe polis şefkati
Son Dakika Güncel Yaralı köpeğe polis şefkati

Yaralı köpeğe polis şefkati

6 saat önce

Malatya'nın Kale ilçesinde yaralı halde bulunan köpek, polis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından barınağa teslim edildi.

Yaralı köpeğe polis şefkati, System.String[]

Malatya'nın Kale ilçesinde yaralı halde bulunan köpek, polis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından barınağa teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kale İlçe Emniyet Amirliği önünde bulunan ve yaralı olduğu anlaşılan köpeğe ilk müdahale İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince yapıldı.

Daha sonra ilgili birimlerle irtibata geçen ekipler, köpeği hayvan barınağına teslim etti.

Malatya, Polis, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:58 Kaynak: AA
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