Yaralı köpeğe şefkat eli uzatan polis teşekkür belgesiyle ödüllendirildi - Son Dakika

Yaralı köpeğe şefkat eli uzatan polis teşekkür belgesiyle ödüllendirildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Haziran ayında otomobilin çarptığı köpeğin üzerine montunu örterek yağmurdan korumaya çalışan trafik polisi Burak Okusal, teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Yaralı köpeğe şefkat eli uzatan polis teşekkür belgesiyle ödüllendirildi, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Haziran ayında otomobilin çarptığı köpeğin üzerine montunu örterek yağmurdan korumaya çalışan trafik polisi Burak Okusal, teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Yozgat'ın Sorgun İlçesi Sivas Caddesinde 17 Haziran günü Çarşamba günü, bir otomobilin çarptığı yaralı köpeğin ıslanmaması için üzerine kendi montunu örten trafik polisi Burak Okusal, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Polis memuru Burak Okusal'a duyarlı davranışı için teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, bu davranışı ile insanlara örnek olan Burak Okusal'a meslek hayatında başarı diledi.

İl Emniyet Müdürlükleri bünyesinde tabiatı ve hayvanları korumak maksadıyla da şube müdürlükleri ve amirliklerinin kurulduğunu söyleyen Esertürk yaptığı açıklamada "Dünyada bizler hayvanlarla birlikte yaşıyoruz bizim örf ve adetlerimizde, inancımızda hayvana ilgi alaka ve aynı zamanda onun yaşam hakkına saygı var." dedi.

Düzenlenen program sonrası İl Emniyet Müdür Esertürk, polis memuru Okusal'a teşekkür belgesini verdi.

Polis memuru Okusal da İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk'e teşekkür etti. - YOZGAT

Polis Memuru, Haziran, Sorgun, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 17:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaralı köpeğe şefkat eli uzatan polis teşekkür belgesiyle ödüllendirildi - Son Dakika

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