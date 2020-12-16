Altındağ'da yaralı köpek tedavi altına alındı - Son Dakika

Altındağ'da yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri Kavaklı Mahallesi'nde yaralı halde bulunan sokak köpeğini tedavi için veterinere götürdü.

Belediye Başkanı Asım Balcı, köpeğin bulunduğunda iyi bir bakıma ihtiyacı olduğunu ve veterinerin gerekli tedaviyi yaptığını belirtti.

Köpeğin antibiyotik tedavisinin sürdüğünü, yaralarına pansuman yapıldığını aktaran Balcı, "Hayvan barınağımızda istirahat ediyor. Tedavisi tamamlandıktan sonra kısırlaştırılacak ve tekrar yaşam alanına bırakılacak. Şu anda gözetimimiz altında." ifadelerini kullandı.