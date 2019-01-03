Son Dakika Haberleri: Yaralı Köpeğe Zabıta Ekibi Sahip Çıktı

Yaralı Köpeğe Zabıta Ekibi Sahip Çıktı

57 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan köpeğe zabıta ekibi sahip çıktı.

Yaralı Köpeğe Zabıta Ekibi Sahip Çıktı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan köpeğe zabıta ekibi sahip çıktı. Zabıta memurları yol kenarındaki köpeğe başka araçların çarpmaması için zabıta aracını durdurarak köpeği korudu.

Siverek-Diyarbakır karayolu Şirinkuyu mevkinde bir otomobil sokak köpeğine çarparak kaçtı. Ayağı kırılan köpek yol kenarında kaldı. Bu sırada bölgeden geçen zabıta ekibi, köpeği fark ederek yardıma koştu. Araçlarıyla başka araçların yaralı köpeğe çarpmaması için önlemler alan zabıta memurları, olay yerine Siverek Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğünden ekipler çağrıldı.

Çevreden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alınan o anlar sosyal medyada paylaşıldı. Video kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Yaralı köpeğin, belediyenin çevre koruma görevlilerince tedavisi için barınağa götürüldüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:04 Kaynak: İHA

Araç, Şanlıurfa, Siverek, Zabıta, 3. Sayfa
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