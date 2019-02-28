Son Dakika Haberleri: Yaralı Köpeğe Zabıta Ekipleri Sahip Çıktı

Yaralı Köpeğe Zabıta Ekipleri Sahip Çıktı

1 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde yaralı halde bulunan köpeğe zabıta ekipleri sahip çıktı.

Yaralı Köpeğe Zabıta Ekipleri Sahip Çıktı, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde yaralı halde bulunan köpeğe zabıta ekipleri sahip çıktı.

Özalp Belediyesi zabıta ekipleri, Atatürk Caddesi'nde yararlı buldukları yavru köpeğe ilk müdahalesini yaptırdı. Zabıta ekipleri, yararlı köpeğin daha iyi şartlarda tedavisinin yapılması için Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evine teslim ettiler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:09 Kaynak: İHA

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