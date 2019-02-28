Yaralı Köpeğe Zabıta Ekipleri Sahip Çıktı
1 saat önce
VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde yaralı halde bulunan köpeğe zabıta ekipleri sahip çıktı.
VAN (İHA) – Van
'ın Özalp
ilçesinde yaralı halde bulunan köpeğe zabıta ekipleri sahip çıktı.
Özalp Belediyesi zabıta ekipleri, Atatürk Caddesi
'nde yararlı buldukları yavru köpeğe ilk müdahalesini yaptırdı. Zabıta
ekipleri, yararlı köpeğin daha iyi şartlarda tedavisinin yapılması için Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evine teslim ettiler. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:09 Kaynak: İHA
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