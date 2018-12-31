Son Dakika Haberleri: Yaralı Köpeği Kucağında Veterinere Götüren Polise Teşekkür Belgesi

Yaralı Köpeği Kucağında Veterinere Götüren Polise Teşekkür Belgesi

1 saat önce

ADANA'nın Feke ilçesinde görevli polis memuru Muharrem Burak Sönmez'e, otomobilin çarpması sonucu ayağı kırılan sokak köpeğini kucağında veterinere götürüp, tedavi ettirmesi dolayısıyla kaymakamlık tarafından teşekkür belgesi verildi.

Yaralı Köpeği Kucağında Veterinere Götüren Polise Teşekkür Belgesi, System.String[]
ADANA'nın Feke ilçesinde görevli polis memuru Muharrem Burak Sönmez'e, otomobilin çarpması sonucu ayağı kırılan sokak köpeğini kucağında veterinere götürüp, tedavi ettirmesi dolayısıyla kaymakamlık tarafından teşekkür belgesi verildi. 

Feke merkezdeki  Ulus Caddesi'nde, geçen hafta, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sokak köpeğine çarptı. Ayağı kırılan köpek, yolda kıvranırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Bu sırada yoldan geçen polis memuru Muharrem Burak Sönmez, yaralı köpeği görerek, yanına yaklaştı. Sönmez, ilk müdahalede bulunduğu köpek için veteriner çağırdı.  Ağrı kesici iğne yapılan köpeği kucağına alan polis memuru, veteriner kliniğine götürdü. Çevredekiler ise Sönmez'in köpeği kucaklayıp, veterinere götürdüğü anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı. Sönmez'in kucağında köpekle fotoğrafı, sosyal paylaşım sitelerinde beğeni topladı. 

Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ve Feke Emniyet Amiri Ümmü Atılgan Kurdoğlu, sosyal medyada takdir toplayan polis memuru Muharrem Burak Sönmez'e, duyarlı davranışı dolayısıyla teşekkür belgesi verdi. Sönmez, "Sokakta bir köpeğin kıvrandığını görünce hemen müdahale edip, veteriner çağırdım. O, ağrı kesici iğne yaptı ben de kucağıma alıp, kliniğe kadar götürdüm. Bu başka bir hayvan da olsa aynı şeyi yapardım" dedi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:31 Kaynak: DHA

Adana, Burak Sönmez, Feke, Güncel
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