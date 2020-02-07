Yaralı köpeğin acısını dindirmek için çırpındı - Son Dakika
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Yaralı köpeğin acısını dindirmek için çırpındı

7 saat önce

AVCILAR'da bir yemek taşıma aracının çarptığı köpek yaralandı.

AVCILAR'da bir yemek taşıma aracının çarptığı köpek yaralandı. Yaralı köpeği görünce hemen durarak otomobilindeki battaniyeye saran Nilgün Canbeker Ünalan, yaralı hayvanın başında uzun süre bekledi. Bir başka sokak köpeği de yaralı köpeğin yanına gelerek bir süre kimseyi yanına yaklaştırmadı.

Kaza, Ambarlı'daki Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçen sokak köpeğine bir yemek şirketine ait kapalı kasa minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki bacağından yaralanan köpeğin yerde çırpındığını gören Nilgün Canbeker Ünalan hemen aracını park ederek yanına koştu. Yağmurun altında titreyen köpeği battaniyeye sararak yol kenarına tanışan Nilgün Canbeker Ünalan, yardıma gelen diğer kişiler ile birlikte yaralı hayvanın tedavi altına alınması için telefon ile ilgililere ulaşmaya çalıştı. Oğlunu okuldan almak üzere yola çıktığını belirten Nilgün Canbeker Ünalan, yaralı köpeği bu halde bırakamayacağını belirtirken, uzun süre köpeği okşadı. Nilgün Canbeker Ünalan, battaniyeye sardığı köpeği çimlerin üzerine bırakırken, yakındaki okula giderek kendisini bekleyen oğlunu alıp kısa sürede döndü. Bu sırada yaralı hayvanın yanına gelen başka sokak köpeği kimseyi yanına yaklaştırmadı. Oğlunu alıp gelen Canbeker Ünalan, kazayı yapan minibüs sürücüsü ile birlikte hayvanı minibüse taşıdı. Yaralı köpek, tedavi edileceği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürülürken, bacaklarında kırıklar bulunduğu ifade edildi.

Yaralı köpeğin acısını dindirmek için çırpındı

Petrol Ofisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:21 Kaynak: DHA
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