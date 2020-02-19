Yaralı köpeğin altına örtü, üzerine mont örttüler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaralı köpeğin altına örtü, üzerine mont örttüler - Son Dakika

Yaralı köpeğin altına örtü, üzerine mont örttüler

7 saat önce

Gaziantep'te ilkokul öğrencileri trafik kazasında yaralanan köpeğin üşümemesi için altına örtü sererek, üzerini montlarıyla örttüİslahiye ilçesinde Cevdet Mahalle İlkokulu çevresinde plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir aracın çarptığı sokak köpeği yaralandı.

Yaralı köpeğin altına örtü, üzerine mont örttüler, System.String[]

Gaziantep'te ilkokul öğrencileri trafik kazasında yaralanan köpeğin üşümemesi için altına örtü sererek, üzerini montlarıyla örttü


İslahiye ilçesinde Cevdet Mahalle İlkokulu çevresinde plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir aracın çarptığı sokak köpeği yaralandı. Öğle paydosunda evlerine yemek yemeye giden bir grup öğrenci, okula dönerken yaralı ve çaresizce kaldırımda bekleyen köpeğe yardım için harekete geçti. Köpeğin yaralandığını anlayan öğrenciler hemen okula koşarak, Okul Müdürü Yardımcısı Nermin Aslanoğlu'ndan yardım istedi. Aslanoğlu'nun yardımıyla okulda bulunan masa örtülerinden birini alan öğrenciler köpek üşümesin diye örtüyü köpeğin altına serdi. Öğrencilerden biri de üzerindeki montu çıkararak yaralı hayvanın üzerine örterken önüne de yiyecek bir şeyler koydu. Okul Müdür Yardımcısı Aslanoğlu ise telefonla İslahiye Belediyesi Dilsiz Kullar Yaşam Merkezine ulaşarak yardım istedi.


Gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan köpek tedavi altına alındı.


Okul Müdürü Yardımcısı Nermin Aslanoğlu yaşadıklarını anlatarak, "Öğle paydosunda evlerinden dönen çocuklar kapının önünde yaralı bir köpek gördüklerini söyledi. Köpeğin üşüdüğünü söyleyerek, benden örtü istediler. Örtüyü bulup, dışarı çıktığımda tüm öğrenciler köpeğin başında toplanmış halde gördüm. Yaralı hayvanlan için bir şey yapmak isteyen öğrencilerden bir kaçı verdiğim örtüyü altına serdi, bir başka öğrenci de üzerindeki montu çıkararak köpeğin üzerini örttü. Hemen İslahiye Belediyesini arayarak, ekiplerden yardım istedim. Tabi çocukların duyarlılığı beni çok etkiledi. Soğuk havaya rağmen biri montunu çıkarmış, köpeğin üzerini örttü, bir diğeri benden örtü istedi, altına serdi" diye konuştu.


Ekiplerin gelmesi ile öğrenciler okullarına dönerken, tedavisine başlanan köpeğin ayağında ve vücudunun arka kısmında belirli bölgelerinde zedelenme olduğu belirlendi. - GAZİANTEP

Okul Müdürü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen sözleşmeli öğretmen görevden alındı
İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti İnternette eskort kadın ararken iki kez üst üste dolandırıldılar Sanayi çalışanının ağaca asılı cansız bedeni bulundu

Son Dakika Haberleri
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 20:54:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı köpeğin altına örtü, üzerine mont örttüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]