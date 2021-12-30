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Yaralı köpeğin tedavisini sağlayan jandarma personeli ödüllendirildi - Son Dakika

Yaralı köpeğin tedavisini sağlayan jandarma personeli ödüllendirildi

30.12.2021 16:32
Yaralı köpeğin tedavisini sağlayan jandarma personeli ödüllendirildi

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaralı halde bulunan köpeğin tedavi edilmesini sağlayan jandarma personeline plaket verildi.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaralı halde bulunan köpeğin tedavi edilmesini sağlayan jandarma personeline plaket verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Beşikli köyü sınırlarında yol kenarında 2 gün önce yaralı bulunan köpeğin Çiçekdağı Kaymakamlığının talimatıyla Kırşehir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştıran jandarma personeli, Çiçekdağı Kaymakamlığı ile Hayvanlar İçin Yaşam ve Adalet Derneği tarafından plaketle ödüllendirildi.

Merkezde tedavisi yapılan ve kısırlaştırılan köpek, burada bakıma alınmıştı.

Yaralı köpeğin tedavisini sağlayan jandarma personeli ödüllendirildi
Yaralı köpeğin tedavisini sağlayan jandarma personeli ödüllendirildi

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Rehabilitasyon Merkezi, Çiçekdağı, Kırşehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yaralı köpeğin tedavisini sağlayan jandarma personeli ödüllendirildi - Son Dakika
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