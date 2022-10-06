Edinilen bilgilere göre, Gölpazarı'nda yüksekten düşerek inşaat demirlerinin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan köpeğin, Gölpazarı Belediyesi'ne gelen ihbar sonucu belediye harekete geçti. Belediye ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı köpek, daha sonra veteriner hekime teslim edilerek tedavi altına alındı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Gölpazarı, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yaralı köpek belediye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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