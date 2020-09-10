Yaralı köpek belediye ekiplerince hayvan hastanesine yetiştirildi - Son Dakika

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun , "Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren duyarlı vatandaşımıza ve personellerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Felahiye ilçesine bağlı Büyük Toraman mahallesinde araç çarpması sonucunda yavru bir köpeğin ön bacağı kırıldı. Duyarlı bir vatandaşın Felahiye Belediyesi'ne getirdiği yavru köpek, belediye ekiplerince Erciyes Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne ulaştırıldı.

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