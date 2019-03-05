Yaralı Köpek İçin 2 Bin 200 Kilometre
45 dakika önce
İstanbul'da bulunan bir hayvansever, Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan yaralı köpeği tedavi ettirebilmek için otomobili ile 2 bin 200 kilometre yol gitti.
İstanbul
'da bulunan bir hayvansever, Sivas
'ın Divriği
ilçesinde bulunan yaralı köpeği tedavi ettirebilmek için otomobili ile 2 bin 200 kilometre yol gitti.
Sivas'ın Divriği ilçesinde ikamet eden Serkan
Çolak isimli vatandaş, ilçede bulunan sol arka ayağı patisinden kopmuş köpek için İstanbul'da bulunan Dost Derneğinden yardım istedi. Dernek Başkanı Adem Gündüz bin 100 kilometre mesafedeki İstanbul'dan kamyoneti ile Divriği'ye gelerek yaralı köpeği tedavi etmek üzere teslim aldı.
Gündüz, sol arka patisi ne şekilde koptuğu bilinmeyen köpeğin acil tedaviye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Hayvansever dostumuz Serkan bey bizi aradı. Burada tedavisi mümkün olmadığı için uyutulması düşünülüyormuş. O da bir candır diyerek buraya geldik. İstanbul'da tedavisini yaptıracağız" dedi.
Yaralı köpek için aracı ile bin 100 kilometre yol yapıp Sivas'ın Divriği ilçesine gelen Gündüz, yaralı köpeği alarak İstanbul'a geri döndü. Toplamda 2 bin 200 kilo metre yol yapmış oldu. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:32 Kaynak: İHA
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