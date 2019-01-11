Yaralı Köpek İçin Karda 37 Kilometre Gittiler

Van'da yolu kardan kapanan mahallede av tüfeğiyle vurulan köpek, ekiplerin yoğun çabası sonucu Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ve Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Van'da yolu kardan kapanan mahallede av tüfeğiyle vurulan köpek, ekiplerin yoğun çabası sonucu Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ve Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.



İpekyolu ilçe merkezine 37 kilometre mesafedeki Ortanca Mahallesi'nde yaşayan Fuat Eraygen'in sahibi olduğu köpek, kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle vuruldu.



Köpeği yaralı halde bulan Eraygen, durumu Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi.



Köpeği kurtarmak için yola çıkan hayvan ambulansı, tipi ve kar nedeniyle ilerleyemedi. Kapalı yol bilgisinin Büyükşehir Belediyesine verilmesinin ardından karla mücadele ekipleri üç saat süren çalışmayla yolu açarak köpeğe ulaştı.



Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı köpek, hayvan ambulansı ile Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ulaştırılarak burada ameliyata alındı.



Ameliyatta köpeğin vücudundan av tüfeği saçmaları çıkarıldı. Yaralı köpek tedavisinin ardından sahibine teslim edilecek.



Eraygen, yaptığı açıklamada, silah sesi duyduktan sonra dışarı çıktığında köpeği evin önünde yaralı halde gördüğünü anlatarak, "Hemen belediyeyi aradım. Bu zorlu şartlarda kar ve fırtınada gelip köpeğime ilk müdahaleyi yaptılar. Merkezde tedavisi devam edecek. Belediyemizin hayvanlara karşı böyle duyarlı olması gerçekten mutluluk verici. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.



Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Şah İsmail Bilge de köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, "Gerek antibiyotik gerekse dolaşım sistemindeki tedavilerin hepsi titizlikle yürütülüyor. Özelikle kış aylarında hayvanlara karşı daha merhametli ve empati kurarak yaklaşmalıyız." sözlerine yer verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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