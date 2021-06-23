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Yaralı köpek için seferber oldular - Son Dakika

Yaralı köpek için seferber oldular

23.06.2021 11:54
Yaralı köpek için seferber oldular, System.String[]

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sürücüler yolun ortasında yaralı olarak yatan köpek için seferber oldu.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sürücüler yolun ortasında yaralı olarak yatan köpek için seferber oldu. Acılar içerisinde kıvranan yaralı hayvan, olay yerine çağrılan veterinerin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere kliniğe götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Pınarbaşı Sokak yakınlarında yaşandı. Zonguldak'tan iş amaçlı Şanlıurfa'ya gelen Serken Bayraktar, yolun ortasında tazı ırkından bir köpeğin yaralı halde yattığını gördü. Köpeği kucağına alan Bayraktar, yol kenarına götürüp internet üzerinden bulduğu telefonla ilçede görev yapan Veteriner Hekim Faruk Çakır'a ulaştı. Köpeğin yaralı olduğunu söyleyen Bayraktar, veterinerden yardım istedi. Olay yerine giden Veteriner Hekim Faruk Çakır, köpeğin kırılan ayağına tampon uygulayıp sargı bezi ile sardı. Daha sonra köpeği kucağına alıp yol kenarında bulunan bir ağacın gölgesine götürdü. Bir süre gölgede bekletilen yaralı köpek, olay yerine giden Suruç Belediyesi'ne ait araçla alınarak tedavi edilmek üzere kliniğe götürüldü.

Yaralı köpek için veteriner hekim çağıran Serkan Bayraktar, "Esnafım. Zonguldak'tan buraya seyahat için geldim. Normalde öğretmenim ama atanamadım. Yaşlı bir amca arabanın çarptığı köpeği görmüş. Biz gördüğümüzde bacağı kırık bir şekilde yolda can çekişiyordu. Ben insani görevimi yapıp kenara aldım. İlk müdahalesini veteriner bir arkadaş geldi ve yaptı" dedi.

Yaralı bir köpek olduğunun haber verilmesi üzerine olay yerine giden Veteriner Hekim Faruk Çakır, "Arkadaş beni aradı ve ben de hemen geldim. Ön bacakta kırık var. Gerekli ilk müdahaleyi ve pansumanını yaptık. Biz kırık tedavisi yapamıyoruz. Bunun için Şanlıurfa'ya götürülüp oradaki klinikte tedavi edilmesi lazım. Elimizden geleni yaptık ama ne yazık ki bizi aşıyor. Biz genelde büyükbaş hayvanlara baktığımız için bir şey yapamıyoruz. Bunun için Urfa'daki kliniklere götürülmesi lazım" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Yaralı köpek için seferber oldular
Yaralı köpek için seferber oldular
Yaralı köpek için seferber oldular
Yaralı köpek için seferber oldular
Yaralı köpek için seferber oldular
Yaralı köpek için seferber oldular
Yaralı köpek için seferber oldular
Yaralı köpek için seferber oldular

Şanlıurfa, Veteriner, Suruç, Köpek, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yaralı köpek için seferber oldular - Son Dakika


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