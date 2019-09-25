Yaralı köpek sağlığına kavuştu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, boynundan yaralı vaziyette bulunan köpek sağlığına kavuştu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde vatandaş tarafından yaralı halde bulunan köpeğin durumu Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine bildirildi.

İki saat süren bir ameliyatın ardından 40 dikiş atılan köpek, sağlığına kavuştu.

Veteriner hekim Muhammet Emin Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, durumun kendilerine bildirilmesi üzerine yaralı köpeği hemen ameliyata aldıklarını kaydederek, "Boynundan bir cisimle kesildiğini gördüğümüz köpeği hemen ameliyat ettik. Ameliyat yaklaşık iki saat sürdü ve şu an sağlığı çok iyi. Tamamen iyileştiğinde hayvanı sahiplendirmeyi düşünüyoruz." dedi.