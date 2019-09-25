Son Dakika Haberleri: Yaralı köpek sağlığına kavuştu
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Yaralı köpek sağlığına kavuştu

2 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, boynundan yaralı vaziyette bulunan köpek sağlığına kavuştu.

Yaralı köpek sağlığına kavuştu, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, boynundan yaralı vaziyette bulunan köpek sağlığına kavuştu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde vatandaş tarafından yaralı halde bulunan köpeğin durumu Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine bildirildi.

İki saat süren bir ameliyatın ardından 40 dikiş atılan köpek, sağlığına kavuştu.

Veteriner hekim Muhammet Emin Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, durumun kendilerine bildirilmesi üzerine yaralı köpeği hemen ameliyata aldıklarını kaydederek, "Boynundan bir cisimle kesildiğini gördüğümüz köpeği hemen ameliyat ettik. Ameliyat yaklaşık iki saat sürdü ve şu an sağlığı çok iyi. Tamamen iyileştiğinde hayvanı sahiplendirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Zonguldak, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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