Yaralı Köpek Tedavi Altına Alındı
1 saat önce
Tuşba ilçesinde yaralı halde bulunan köpek yavrusu tedavi altına alındı.
Tuşba
ilçesinde yaralı halde bulunan köpek yavrusu tedavi altına alındı.
Akköprü Mahallesi'nde baygın halde ve karın bölgesinde kesik bulunan köpeği gören vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kanaması olduğu tespit edilen yavru köpeği Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.
Tedavi altına alınan köpek, tamamen iyileşmesinin ardından bulunduğu bölgede serbest bırakılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:55 Kaynak: AA
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