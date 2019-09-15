Son Dakika Haberleri: Yaralı köpek tedavi altına alındı
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Yaralı köpek tedavi altına alındı

19 dakika önce

Adıyaman'da, bir aracın çarpması sonucu arka iki ayağını kullanamayan yavru köpek, tedavi altına alındı.

Yaralı köpek tedavi altına alındı, System.String[]

Adıyaman'da, bir aracın çarpması sonucu arka iki ayağını kullanamayan yavru köpek, tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde, bir aracın çarpmasından dolayı arka iki ayağından yaralandığını fark eden vatandaşlar, durumu Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar belediye ekipleri belirtilen adrese gelene kadar köpeğe yiyecek ve içecek vermeyi de ihmal etmedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yaralı olan köpeği alarak tedavi için hayvan barınağına götürdü. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:55 Kaynak: İHA
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