Yaralı köpek tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı köpek tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı köpek tedavi altına alındı

7 saat önce

Körfez Tüpraş Kavşağı üstünde bir aracın çarpması sonrası yaralanan köpek, zabıta ekipleri tarafından alınarak tedavi edilmek üzere Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü.

Yaralı köpek tedavi altına alındı, System.String[]

Körfez Tüpraş Kavşağı üstünde bir aracın çarpması sonrası yaralanan köpek, zabıta ekipleri tarafından alınarak tedavi edilmek üzere Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü.


Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Körfez Tüpraş Kavşağı üzerinde bir aracın çarpması sonrası yol ortasında yatan yaralı sokak köpeğini önce güvenlik için kaldırım kenarına aldı. Yaralı köpek, Hayvan Bakım Merkezi ekiplerinin gelmesi ile birlikte tedavisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı köpeğin tedavi sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - KOCAELİ

Zabıta, Tüpraş, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
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