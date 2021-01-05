Yaralı köpek tedavi ettirildi - Son Dakika

Yaralı köpek tedavi ettirildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde boynundaki tasması yüzünden yaralanan köpek, belediye zabıta ekipleri tarafından yakalanarak tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde boynundaki tasması yüzünden yaralanan köpek, belediye zabıta ekipleri tarafından yakalanarak tedavi altına alındı. Gelen ihbarı değerlendiren Emet Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçeye yakın olan mermer ocağında yaralı dolaşan köpeği bularak tedavi altına aldı. Önce yaralanmasına neden olan tasmasından kurtarılan köpek, daha sonra ekipler tarafından veterinere götürüldü. Yaralı köpek tedavi ettirilerek, belediye barınağında gözetim altına alındı. - KÜTAHYA

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