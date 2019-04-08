Son Dakika Haberleri: Yaralı Köpek, Tedavi İçin 900 Kilometre Yol Gitti

Yaralı Köpek, Tedavi İçin 900 Kilometre Yol Gitti

32 dakika önce

Yaralı köpek, tedavi için 900 kilometre yol gitti Ordu'da gözündeki kitle ile aylardır yaşamaya çalışan köpek, tedavi için İstanbul'a gönderildi SOHAYKO tarafından sahip çıkılan köpek, İstanbul'da tedavi ettirilecekORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, uzun süredir gözündeki kitle ile yaşamaya...

Yaralı Köpek, Tedavi İçin 900 Kilometre Yol Gitti, System.String[]
Yaralı köpek, tedavi için 900 kilometre yol gitti
Ordu'da gözündeki kitle ile aylardır yaşamaya çalışan köpek, tedavi için İstanbul'a gönderildi
SOHAYKO tarafından sahip çıkılan köpek, İstanbul'da tedavi ettirilecek

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, uzun süredir gözündeki kitle ile yaşamaya çalışan köpeğe, SOHAYKO sahip çıktı. Yaralı köpek, tedavi için İstanbul'a götürüldü.
Fatsa ilçesi Geyikçeli Mahallesi'nde, aylardır gözündeki kitleyle yaşayan kurt köpeğinin durumunu gören hayvanseverler, durumu sosyal medya üzerinden birbirlerine duyurdu. Durumun, Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneğine ulaşmasının ardından, dernek üyeleri harekete geçti. Yaralı köpek, kapsamlı bir tedavi için İstanbul'a gönderildi.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan SOHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz, köpeğin durumunu öğrenince Samsun'daki bir nakil firması ile görüştüklerini ve yaralı hayvanı İstanbul'a tedavi amaçlı getirdiklerini kaydetti. Yılmaz, köpeğin tedavisinin başladığını belirterek, "İhbar üzerine gözünde kitlesi bulunan bir köpek olduğu bildirildi. Bunun üzerine Samsun'daki bir nakil firması ile görüştük ve köpeğimizin İstanbul'a getirilmesi için çalışmalar başlattık. Belediyelerimizin birçok yerde yeterli ekipmanlarının bulunmadığını, hatta özel kliniklerin de bazı yerlerde eksik kaldığını görüyoruz. Dostumuz, İstanbul'da Veteriner Hekim Esma Yıldar'ın kontrolünde sağlığına kavuşacaktır" dedi.
Yılmaz ayrıca, yaralı köpeğin gözündeki kitlenin ne kadar yeri kapladığını görebilmek için emar çekileceğini belirterek, "Vatandaşlarımız yaralı ve hasta hayvanları sosyal medya üzerinden bizlere bildirebilirler" ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:57 Kaynak: İHA

Ordu, Fatsa, İstanbul, Genel
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