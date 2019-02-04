Son Dakika Haberleri: Yaralı Köpek Tedavi İçin İstanbul'a Götürüldü

Yaralı Köpek Tedavi İçin İstanbul'a Götürüldü

46 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde kalçasından yaralanan ve 2,5 aydır arka ayaklarını kullanamadan yaşayan köpek, tedavi için Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Genel Başkanı Yasin Yılmaz tarafından İstanbul'a götürüldü.

Yaralı Köpek Tedavi İçin İstanbul'a Götürüldü, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde kalçasından yaralanan ve 2,5 aydır arka ayaklarını kullanamadan yaşayan köpek, tedavi için Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Genel Başkanı Yasin Yılmaz tarafından İstanbul'a götürüldü.

Emet ilçesine bağlı Uzunçam köyünde belirlenemeyen bir nedenle kalçasından yaralanan ve 2,5 aydır sürünerek yürüyen köpek, köylülerin ihbarı üzerine İstanbul'dan özel olarak gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Genel Başkanı Yasin Yılmaz tarafından yakalanarak İstanbul'a götürüldü.

Yasin Yılmaz, "Kütahya'dan felçli olarak aldığımız köpeğin kliniğe yatışı yapıldı.Röntgenleri çekildi, kalçasında kırıklar var. 1 ayağında his diğer ayağına göre daha çok. Ayağa kalkması için elimizden geleni yapacağız. Henüz 6-7 aylık bir yavru. Başına ne geldiği bilinmiyor, ancak ağır bir darbe aldığı belli. Klinikte elimizden gelen tüm gayretle tedavi etmeye çalışyoruz " diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

Emet, Yasin Yılmaz, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Özel: Türkiye'nin Korku Filmini 1994'te Yaptığımız Hatalarla Başlattık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canlı Yayında Önemli Açıklamalar

Ünlü Oyuncu Naz Elmas, Öğretmen Oldu Oyuncu Aytaç Arman'ın Eşinden Yoğun Bakımda Haberlerine Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:18:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı Köpek Tedavi İçin İstanbul'a Götürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]