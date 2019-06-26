Son Dakika Haberleri: Yaralı köpek tedavi için Van'a gönderildi
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Yaralı köpek tedavi için Van'a gönderildi

48 dakika önce

Başkale ilçesinde yaralı halde bulunan köpek tedavi edilecek.

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Başkale ilçesinde yaralı halde bulunan köpek tedavi edilecek.
Van- Hakkari kara yolunda vatandaşlar yürümekte güçlük çeken köpek buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen zabıta ekipleri, yiyecek ve su verdiği köpeği, tedavisi için Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderdi.
Belediye Başkanı Erkan Acar, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarını önemsediklerini belirterek, "Belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz. Hayvanlar da bizler gibi can taşıyor. Onlara sahip çıkmalıyız." dedi.
Zabıta Amiri Halit Aşan da ihbar üzerine olay yerine geldiklerini belirterek, köpeğin araç çarpması sonucu yaralandığını ve tedavisi için Van'a gönderdiklerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:52 Kaynak: AA
Zabıta, Başkale, Van, Güncel
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