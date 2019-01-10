Yaralı Köpek Yavrusunu Muhtar Sahiplendi
2 saat önce
- Yaralı köpek yavrusunu muhtar sahiplendiKÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Mahalle Muhtarı Ali Çalışkan, ilkokulun bahçesinde yaralı halde bulduğu köpek yavrusunu veterinere tedavi ettirerek bakımını üstlendi.
- Yaralı köpek yavrusunu muhtar sahiplendi
KÜTAHYA - Kütahya
'nın Hisarcık
ilçesinde Mahalle Muhtarı Ali Çalışkan, ilkokulun bahçesinde yaralı halde bulduğu köpek yavrusunu veterinere tedavi ettirerek bakımını üstlendi. Yenidoğan Mahallesi
Muhtarı Ali Çalışkan, sabah saatlerinde Cumhuriyet İlkokulu kantininin önünde yaralı bir halde bulduğu köpek yavrusunu tedavi ettirmek için Sınıf Öğretmeni Adem Bozkurt ile beraber veteriner kliniğine götürdüklerini belirterek, "Burada Veteriner Hekim Mehmet Resul Akbulut tarafından köpeğin karnındaki 20 santimetrelik kesik bölgeye dikiş atılarak antibiyotik tedavisi uygulandı. Tedavi sürecinde yavru köpeğin sıfırın altında 15 derecelere düşen hava sıcaklığında sokakta kalmasına gönlüm razı olmadı. Şu anda yavru köpeği evimin avlusundaki kapalı bir alanda besliyorum. Tamamen sağlığına kavuşuncaya kadar yavrunun bakımına devam edeceğim. Tamamen sahiplenmeyi de düşünüyorum" diye konuştu.
Veteriner Hekim Mehmet Resul Akbulut, Mahalle Muhtarı tarafından kliniğe getirilen ve karın altı bölgesinde yaklaşık 15-20 santimetre açık yara bulunan köpek yavrusunun yarasına dikiş atarak antibiyotik ve vitamin takviyesi yaptığını, yavru köpeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:42 Kaynak: İHA
Köpeği Felç Eden Cani Adam, Sosyal Medyada Büyük Tepki Topladı
Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak
9 Çocuğuna Aylık 100 Bin TL Harcayan İzzet Yıldızhan'dan İlginç İtiraf: Evde Ceza Sistemi Var
Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Seçime Girenler Görevi Bıraksın, Biz de İstifa Edelim