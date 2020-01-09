Yaralı köpek, yoğun karda donmaktan kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı köpek, yoğun karda donmaktan kurtarıldı - Son Dakika

Yaralı köpek, yoğun karda donmaktan kurtarıldı

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesinde, bir vatandaşın yoğun karda bulduğu bir ayağı olmayan yaralı köpek, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alınarak hayvan bakımevine yerleştirildi.

Yaralı köpek, yoğun karda donmaktan kurtarıldı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesinde, bir vatandaşın yoğun karda bulduğu bir ayağı olmayan yaralı köpek, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alınarak hayvan bakımevine yerleştirildi. Yaralı köpek, burada tedavi altına alındı.


Yoğun kar yağışının olduğu Değirmendere Mahallesinde yaşayan ve evinin yakınlarında bir ayağı olmayan yaralı bir çoban köpeği gören vatandaş, köpeği alarak bir gece ahırında besledi. Vatandaş, daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesinin 444 2 153 No'lu Çağrı Merkezine ulaştı.


İhbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yoğun kar yağışının olduğu bölgeye gitmek üzere yola çıkan Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerine, karla kapanma ihtimali olan yolda güvenli bir şekilde ilerlemeleri için Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek oldu.


Köpek, 5 saat süren çalışması sonrasında kurtarıldı


Çoban köpeği, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonrasında kurtarıldı. Dizinin altından itibaren sağ bacağı olmayan köpek, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine getirildi. Bakımevi veterinerleri tarafından muayene edilen köpeğin tedavisine başlandı.


Bakımevinin ampute bölümünde misafir edilecek


Sağ bacağının yaklaşık 1 ay önce koptuğu belirtilen köpeğe ilk müdahaleyi yapan veteriner hekimler, bacağının olmadığı bölgede yer alan açık yaraları da tedavi altına aldı. Yaraları kapanmak üzere olan köpeğin tedavisinin süreceği ve Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ampute bölümünde misafir edileceği bildirildi. - MERSİN

Değirmendere, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Portakal bahçesine dayısını kontrole giden yeğen, üzerinde 2 köpek olan parçalanmış cesediyle karşılaştı
İstanbul'da muhtarların posta tebligatı tepkisi Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu

Son Dakika Haberleri
18:08 Kahramanmaraş'ta polis soba zehirlenmesine karşı uyardı - Son Dakika
18:07 Evde 'Akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi - Son Dakika
18:07 Lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı - Son Dakika
18:06 Muhtarlar kursta bilgisayar kullanmayı öğreniyor - Son Dakika
18:02 Başkan Öz: 'Güçlü gazeteci, güçlü demokrasinin teminatıdır" - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:07 Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 18:08:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı köpek, yoğun karda donmaktan kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]