Son Dakika Haberleri: Yaralı Köpekler Tedavi Altına Alındı - Gaziantep

Yaralı Köpekler Tedavi Altına Alındı - Gaziantep

1 saat önce

Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan iki köpek, Gaziantep'te tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan iki köpek, Gaziantep'te tedavi altına alındı.

Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) tarafından Gaziantep'e getirilen biri yavru iki köpek, buradaki ilk tedavilerinin ardından Hatay'a gönderilecek.

CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeklerin durumundan sosyal medya aracılığıyla haberdar olduklarını söyledi.

Yavru köpeğin çenesinin kırık olduğunu diğerinin ise burnunda tümör bulunduğunu aktaran Güneş, "Ne yazık ki 45 günlük yavru köpek, insanlar tarafından darbedilmiş. Çenesi çok kötü bir durumda ve yemek yiyemiyor. Serumla besliyoruz." dedi.

Dernekte gönüllü veterinerlik yapan Esra Taşkın da köpeklerin ilk tedavisini yaptıklarını ve yarın Hatay'a göndereceklerini belirterek, patoloji sonuçlarına göre tedavilerinin devam edeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:32 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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