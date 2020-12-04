Yaralı köpekler tedavi için İstanbul'a gönderildi - Son Dakika

Yaralı köpekler tedavi için İstanbul'a gönderildi

04.12.2020 23:51
Yaralı köpekler tedavi için İstanbul'a gönderildi, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 köpek İstanbul'dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) görevlileri tarafından tedavi için İstanbul'a götürüldü.

Kütahya'nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 köpek İstanbul'dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) görevlileri tarafından tedavi için İstanbul'a götürüldü.

Yaralı köpekler önce Emet Belediyesi Hayvan Bakım noktasına getirildi. Burada görevliler tarafından hemen tedavisine başlanılan yaralı köpekler, belediye tarafından hazırlanan özel izin belgesi ile İstanbul'a gönderildi. Barınakta bulunan köpeklerin bakımlarının özel olarak belediye tarafından yapıldığı ve birçoğunun, SOHAYKO Derneği tarafından tedavisi yapılarak tekrar Emet'e getirilen köpekler olduğu bildirildi.

Yaralı köpeklerin birinin Emet ilçesinde ameliyatla ayağının kesildiğini ve daha sonra gönderildiğini belirten Emetli hayvansever vatandaş Elif Yıldız Nasuhoğu, "Trafik kazasında 2 tane köpeğimiz yaralandı. Emet Belediye ekiplerimiz yaralı hayvanımızı, İstanbul Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlilerine teslim ettiler. Köpeklerimizden yavru olan kafasına darbe almış ve gözü zarar görmüş. Diğer köpeğimizin üzerinden araç geçmiş ve acil müdahale ile Veteriner Hüseyin Özer tarafından ayağı kesilip İstanbul'a tedavisinin kalanı için gönderildi" diye konuştu.

SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, "İhbar üzerine 6 saatte Emet ilçemize geldik. Hiç mola vermeden hemen yola çıkıyoruz. Köpeklerimizin tedavisini yapacağız" dedi. - KÜTAHYA

Yaralı köpekler tedavi için İstanbul'a gönderildi
Yaralı köpekler tedavi için İstanbul'a gönderildi
Yaralı köpekler tedavi için İstanbul'a gönderildi
Yaralı köpekler tedavi için İstanbul'a gönderildi

Rehabilitasyon, İstanbul, Kütahya, Emet, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı köpekler tedavi için İstanbul'a gönderildi - Son Dakika


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