Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu tedavi altına alındı
8 dakika önce
Van'ın Başkale ilçesinde askerler tarafından yaralı olarak bulunan Kulaklı Orman Baykuş'u tedavi altına alındı.
Van Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:36 Kaynak: İHA
'ın Başkale
ilçesinde askerler tarafından yaralı olarak bulunan Kulaklı Orman Baykuş'u tedavi altına alındı.
Van'ın Başkale ilçesi 6.Hudut Tugayı Komutanlığı 4.Tabur Karargahı Askeri İtfaiye
Ekip Komutanı Uzman Çavuş tarafından yaralı olarak bulunan Kulaklı Orman Baykuş'u, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Yaban
Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
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