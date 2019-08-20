Son Dakika Haberleri: Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu tedavi altına alındı

8 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde askerler tarafından yaralı olarak bulunan Kulaklı Orman Baykuş'u tedavi altına alındı.

Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu tedavi altına alındı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde askerler tarafından yaralı olarak bulunan Kulaklı Orman Baykuş'u tedavi altına alındı.

Van'ın Başkale ilçesi 6.Hudut Tugayı Komutanlığı 4.Tabur Karargahı Askeri İtfaiye Ekip Komutanı Uzman Çavuş tarafından yaralı olarak bulunan Kulaklı Orman Baykuş'u, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
İtfaiye, Başkale, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti
Kayyum atamalarına DSP Genel Başkanı'ndan destek açıklaması geldi AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici Son dakika: Kayyum kararıyla ilgili Soylu'dan açıklama: Temiz oylar teröre istismar ettirilmemeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 10:45:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu tedavi altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]