Son Dakika Haberleri: Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu Tedaviye Alındı

Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu Tedaviye Alındı

29 dakika önce

ISPARTA'da doğada yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavisi için Antalya Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu Tedaviye Alındı, System.String[]
ISPARTA'da doğada yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavisi için Antalya Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Isparta'nın Gönen ilçesinde bir vatandaş tarafından geçen cuma günü sağ kanadından yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü av koruma ve denetim görevlilerine teslim edildi. Başka bir hayvanın saldırısı sonucu kanadından yara aldığı tahmin edilen kulaklı orman baykuşu, tedavi edilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, baykuşun tedavisinin ardından doğal hayata bırakılacağını belirtti.

- Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:30 Kaynak: DHA

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