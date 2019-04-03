Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu Tedaviye Alındı
29 dakika önce
ISPARTA'da doğada yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavisi için Antalya Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.
ISPARTA'da doğada yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavisi için Antalya Hayvanat Bahçesi
'ne gönderildi. Isparta
'nın Gönen
ilçesinde bir vatandaş tarafından geçen cuma günü sağ kanadından yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur
6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü av koruma ve denetim görevlilerine teslim edildi. Başka bir hayvanın saldırısı sonucu kanadından yara aldığı tahmin edilen kulaklı orman baykuşu, tedavi edilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi
Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, baykuşun tedavisinin ardından doğal hayata bırakılacağını belirtti.
- Burdur
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:30 Kaynak: DHA
Kıyafetiyle Denize Giren Adam Polisi Alarma Geçirdi
Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı
Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Teklifine CHP'den İlk Yorum: Bugünün İşi Değil