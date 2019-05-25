Yaralı kumru kuşu doğaya salındı
5 saat önce
Giresun'da bulunan yaralı kumru kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:44 Kaynak: AA
'da bulunan yaralı kumru kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı. Şebinkarahisar
ilçesinde bir vatandaş tarafından kanadından ve ayağından yaralanmış halde bulunan kumru yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yarala kuş, tedavisinin ardından ekiplerce tekrar doğaya bırakıldı.
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