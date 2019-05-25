Son Dakika Haberleri: Yaralı kumru kuşu doğaya salındı

Yaralı kumru kuşu doğaya salındı

5 saat önce

Giresun'da bulunan yaralı kumru kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Yaralı kumru kuşu doğaya salındı, System.String[]
Giresun'da bulunan yaralı kumru kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Şebinkarahisar ilçesinde bir vatandaş tarafından kanadından ve ayağından yaralanmış halde bulunan kumru yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yarala kuş, tedavisinin ardından ekiplerce tekrar doğaya bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:44 Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şebinkarahisar, Giresun, Güncel
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