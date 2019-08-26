Son Dakika Haberleri: Yaralı kumruya miniklerden şefkat eli
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Yaralı kumruya miniklerden şefkat eli

32 dakika önce

Malatya'da evlerinden içeri giren yaralı kumruyu gören minikler, şefkatli elleri ile kuşu tedavi etti.

Yaralı kumruya miniklerden şefkat eli, System.String[]

Malatya'da evlerinden içeri giren yaralı kumruyu gören minikler, şefkatli elleri ile kuşu tedavi etti.


Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde evlerinin balkonundan içeri giren yaralı kumruyu fark eden Ömer Fahrettin ve Eslem Yalman kardeşler, göğsünden yaralanmış kumruya sahip çıktı. Evde buldukları yara merhem ile kumrunun yarasını tedavi eden kardeşlerin bu davranışları ailelerinden de tam not aldı. Minikler yaralı kuşu bir yandan beslerken bir yandan da iyileştirerek kısa sürede doğaya bırakacaklarını söyledi. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:59 Kaynak: İHA
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