Son Dakika Haberleri: Yaralı kumruya miniklerden şefkat eli
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Yaralı kumruya miniklerden şefkat eli

1 saat önce

Yaralı kumruya miniklerden şefkat eliMALATYA - Malatya'da evlerinden içeri giren yaralı kumruyu gören minikler, şefkatli elleri ile yaralı güvercini tedavi ettiler.

Yaralı kumruya miniklerden şefkat eli

MALATYA - Malatya'da evlerinden içeri giren yaralı kumruyu gören minikler, şefkatli elleri ile yaralı güvercini tedavi ettiler.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde evlerinin balkonundan içeri giren yaralı kumruyu fark eden Ömer Fahrettin ve Eslem Yalman kardeşler, göğsünden yaralanmış kumruyu sahip çıktı. Evde buldukları yara merhem ile kumrunun yarasını tedavi eden kardeşlerin bu davranışları ailelerinden de tam not aldı.

Minikler yaralı güvercini bir yanda beslerken bir yandan da iyileştirerek kısa sürede doğaya bırakacaklarını söylediler.

Malatya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:29 Kaynak: İHA
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