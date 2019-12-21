Yaralı Kumruya polis şevkati - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı Kumruya polis şevkati - Son Dakika

Yaralı Kumruya polis şevkati

6 saat önce

Manavgat'ta görev yapan polis memuru Mehmet Taşkın, devriye görevi sırasında çocukların yaralı vaziyette getirdiği kumruyu sağlığına kavuşturarak özgür bıraktı.

Yaralı Kumruya polis şevkati, System.String[]

Manavgat'ta görev yapan polis memuru Mehmet Taşkın, devriye görevi sırasında çocukların yaralı vaziyette getirdiği kumruyu sağlığına kavuşturarak özgür bıraktı.


Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Büro Amirliği bünyesinde görevli polis memuru Mehmet Taşkın, devriyeye ekipler amirliğine çocukların yaralı vaziyette getirdiği ve bakımını üstlendiği kumruyu sağlığına kavuşturduktan sonra doğal ortamına bıraktı. Aşağı Pazarcı Mahallesinde bir grup çocuk 24 Kasım günü ellerinde kanadı kırıldığı için uçamaz haldeki kumruyu Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Büro Amirliğine getirip Ekipler Amirliğinde görevli polislere teslim etti. Yaralı kumrunun bakımını üstlenen polis memuru Mehmet Taşkın, 20 günlük bakımı ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kumruyu, devriye ekipler amirliğinde görevli arkadaşlarıyla birlikte uçurmak suretiyle özgürlüğüne kavuşturdu. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
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