Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (8) - Son Dakika
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Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (8)

20.08.2022 17:11
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (8)

YARALI KURTULAN BASIN BİRİMİ ÇALIŞANI O ANLARI ANLATTIGaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin basın biriminde çalışan, İHA ekibiyle birlikte Şanlıurfa'ya giderken 16 kişinin yaşamını yitirdiği kazadan yaralı kurtulan Bekir Özdemir, "Umutlarla gidiyorduk, yolda bir kaza vardı.

YARALI KURTULAN BASIN BİRİMİ ÇALIŞANI O ANLARI ANLATTI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin basın biriminde çalışan, İHA ekibiyle birlikte Şanlıurfa'ya giderken 16 kişinin yaşamını yitirdiği kazadan yaralı kurtulan Bekir Özdemir, "Umutlarla gidiyorduk, yolda bir kaza vardı. Biz öyle yardım etmek için baktık. Saat sabah 10.00 falandı. Baktık sağda yol kenarında kadınlar el kol hareketi yaptı, dedik herhalde kaza var yardım edelim. İndik arabaya, araba dereye uçmuştu. Orada birisi vefat etmişti. Birine yardım ettik ambulanstır, polistir hepsini aradık biz. 1-2 saat falan geçti hemen hemen orada, 1 saat uğraştık zar zor çıkarttık hastayı. Ambulansa yerleştiriyorduk, ben sedyede yer yok diye ambulansın ön tarafından dolanıyordum. Döndüğüm an kafamı kaldırdım, baktım bir yolcu otobüsü yalpalayarak geliyor. Zaten devrildiğini de gördüm. Kaçın diye bağırdım. Otobüs geliyor kaçın diye bağırdım. Ondan sonrasını çok hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle bana da ambulans vurdu. Bizim arkadaşlar neredeydi o sıra sorusuna; onlar sedyeyi tutuyordu. Ambulansın arka tarafındaydı direkt temasta onlar vardı. Ben ambulansın ön tarafındaydım" dedi.


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Kaynak: DHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İhlas Haber Ajansı, Şanlıurfa, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (8) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (8) - Son Dakika
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