Yaralı Kuş Koruma Altına Alındı

Konya'da, yaralı halde bulunan tarakdiş kuşu koruma altına alındı.

Konya'da, yaralı halde bulunan tarakdiş kuşu koruma altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Meram ilçesinde bir kişi tarafından yaralı halde tarakdiş kuşu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belirtilen adrese geldi.



Teslim alınan kuş, tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürüldü.



Yaralı kuşun tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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