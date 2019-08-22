Son Dakika Haberleri: Yaralı kuş tedavi altına alındı
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Yaralı kuş tedavi altına alındı

1 saat önce

Konya'da yaralı halde bulunan Ebabil kuşu koruma altına alındı.

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Konya'da yaralı halde bulunan Ebabil kuşu koruma altına alındı.

Alınan bilgeye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Binkonutlar mevkisinde bir vatandaş tarafından uçamayan bir Ebabil kuşu bulunduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti.

Adrese giden milli parklar ekipleri, Ebabil kuşunun yaralı olduğunu belirledi.

Yaralı hayvan tedavi edilmek üzere Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi.

Kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Selçuklu, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:52 Kaynak: AA
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