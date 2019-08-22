Yaralı kuş tedavi altına alındı

Konya'da yaralı halde bulunan Ebabil kuşu koruma altına alındı.

Alınan bilgeye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Binkonutlar mevkisinde bir vatandaş tarafından uçamayan bir Ebabil kuşu bulunduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti.

Adrese giden milli parklar ekipleri, Ebabil kuşunun yaralı olduğunu belirledi.

Yaralı hayvan tedavi edilmek üzere Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi.

Kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.