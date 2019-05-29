Son Dakika Haberleri: Yaralı Kuşlar 43. Bölüm Fragmanı
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Yaralı Kuşlar 43. Bölüm Fragmanı

1 saat önce

Yaralı Kuşlar 43. Bölüm Fragmanı yayında!

Yaralı Kuşlar 43. Bölüm Fragmanı yayında! Meryem, konaktan kovuluyor!

Hülya'nın broşunun çalındığına dair suçlamalarla karşılaşan Meryem adeta yıkılıyor. Levent ve Ulviye bu durumu Meryem'e yakıştırmak istemeseler de Melis'in yatığı plan tutuyor ve inanıyorlar. Levent, Meryem'i konaktan alarak evinin önüne bırakıyor. Tekin, Meryem'e yapılan suçlamayı duyunca bu planın bir parçası olduğunu anlıyor. Hülya ve Melis arasındaki anlaşmazlık ise yaptıkları planı bozacak mı? Meryem, kendisine yapılan suçlamalarda haklı olduğunu kanıtlayabilecek mi?

Yaralı Kuşlar yeni bölümüyle hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D'de!

Başrollerinde, Gizem Arıkan, Emre Mete Sönmez, Ali Yasin Özegemen, Ayşen İnci, Özgür Özberk, Elif Erol, Utku Çorbacı ve Cemre Melis Çınar'ın olduğu Yaralı Kuşlar Kanal D'de ekrana gelecek.

Hikayemiz, yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşama mecbur bırakılmış küçük Ömer'in, ablası bildiği Meryem'le hayata tutunma çabasını konu almaktadır.

Ancak Ömer'in öz babasıyla karşılaşması sonucu kartlar yeniden dağıtılacak hiç kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır.

Yapım: Stellar Yapım

Yapımcı: İnci Gülen Oarr

Senaryo Danışmanı: Mehmet Uyar

Hikaye-Öykü: Meryem Temiz, Sinem Şengünü, Yasemin İnal Avcı

Senaryo: Bedirhan Toprak, Cavidan Balcı, Elif Yılmaz, Emek Fulya Tanrıkulu, Hazel Sevim Ünsal, Murat Özdemir, Münevver Yıldız

Yönetmen: Cem Tabak

Oyuncular: Gizem Arıkan (Meryem), Emre Mete Sönmez (Ömer-Efe), Ali Yasin Özegemen (Levent), Ayşen İnci (Ulviye), Özgür Özberk (Tekin), Elif Erol (Hülya), Utku Çorbacı (Bahadır), Cemre Melis Çınar (Melis), Emre Çaltılı (Cemil), Hasan Ballıktaş (Durmuş), Canan Karanlık (Neriman), Sezgin Irmak (Doğan), Tuğba Tutuğ (Ayşe), Emek Büyükçelik Uyar (Safiye), Nuray Erkol (Aysel), Ceren Yavuz (Aslı), Ozan Turan (Yaşar), Mert Ateş (Çıta), Erdem Eren Ayaz (Çamur), Sayid Ege Yıldırım (Minik), Ada Çapa (Dilsiz)
Yaralı Kuşlar 43. Bölüm Fragmanı
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:01 
Kanal D, Meryem, TV
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