Yaralı Kuşlar Hayvanat Bahçesinde Şifa Buluyor

Barındırdığı tür ve yüz ölçümü bakımından dünyanın ve Türkiye'nin sayılı hayvanat bahçelerinden Gaziantep Hayvanat Bahçesi, doğada çeşitli nedenlerle yaralanan kuşlara da şifa dağıtıyor.

Barındırdığı tür ve yüz ölçümü bakımından dünyanın ve Türkiye'nin sayılı hayvanat bahçelerinden Gaziantep Hayvanat Bahçesi, doğada çeşitli nedenlerle yaralanan kuşlara da şifa dağıtıyor.



Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak bölgede yaralı hayvanların kurtarma merkezi olarak da görev yaptıklarını söyledi.



Yaralı yabani hayvanların iyileştirilerek doğaya tekrar dönmelerinin önemine değinen Özsöyler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Adana, Osmaniye ve Mersin'den de kendilerine yaralı hayvanlar getirildiğini belirtti.



Özsöyler, hayvanat bahçesine çoğunlukla yaralı yırtıcı kuşların tedavi için getirildiğini aktararak, "Bize daha çok kartal, şahin, atmaca, pelikan ve leylek gibi hayvanlar tedavi için getiriliyor. Bu kuşlar uçarken kanatlarını tellere çarpıyorlar veya avcılar tarafından vuruluyorlar. Biz burada gerekli tedavilerini ve bakımlarını yapıyoruz. Doğada tekrar hayatlarını ikame ettirecek hale geldiklerinde salıveriyoruz." ifadelerini kullandı.



Yaralı 25 kartal, şahin ve atmacayı iyileştirerek ocak ayından bu yana doğal ortamlarına bıraktıklarını dile getiren Özsöyler, 2016'da 115, 2017'de 175, 2018'de de 225 yaralı hayvanı iyileştirerek doğaya saldıklarını vurguladı.



Özsöyler, kendilerine getirilen hayvanların genellikle kanatlarında ve ayaklarında kırıklar olduğunu ifade ederek, doğada yaralı yabani hayvan bulanların Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine başvurmalarını istedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

2018 Yılında Türkiye'den Avrupa'ya 14 Bin Ton Defne İhraç Edildi

Rüştü Reçber: Şenol Güneş'in Milli Takıma Gelmesi Doğru Hamle

Abdullah Gül'e Yakın İsim, Yeni Parti İddialarını Güçlendirdi

Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek