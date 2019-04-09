Son Dakika Haberleri: Yaralı Kuşlar Tedavi Altına Alındı

Yaralı Kuşlar Tedavi Altına Alındı

1 saat önce

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 1 Orman Baykuşu, 2 Kızıl Şahin, 2 Martı ve 1 Kerkenez tedavi altına alındı.

Yaralı Kuşlar Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 1 Orman Baykuşu, 2 Kızıl Şahin, 2 Martı ve 1 Kerkenez tedavi altına alındı.

Van'da, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı 1 Orman Baykuşu, 2 Kızıl Şahin, 2 Martı ve 1 Kerkenez olmak üzere toplam 6 kuş, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:28 Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa
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