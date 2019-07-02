Son Dakika Haberleri: Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
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Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

45 dakika önce

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 1 Ebabil ile 1 Kulaklı Orman Baykuşu tedavi altına alındı.

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Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 1 Ebabil ile 1 Kulaklı Orman Baykuşu tedavi altına alındı.

Van'da, son iki gün içerisinde Van ve merkez ilçelerde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı 1 Ebabil kuşu ile 1 Kulaklı Orman Baykuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:46 Kaynak: İHA
Van, 3. Sayfa
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