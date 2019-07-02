Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
45 dakika önce
Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 1 Ebabil ile 1 Kulaklı Orman Baykuşu tedavi altına alındı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:46 Kaynak: İHA
'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 1 Ebabil ile 1 Kulaklı Orman Baykuşu tedavi altına alındı.
Van'da, son iki gün içerisinde Van ve merkez ilçelerde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı 1 Ebabil kuşu ile 1 Kulaklı Orman Baykuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Yaban
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