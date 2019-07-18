Son Dakika Haberleri: Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
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Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

2 saat önce

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Guguk Kuşu ve yavru Akbaba tedavi altına alındı.

Yaralı kuşlar tedavi altına alındı, System.String[]
Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Guguk Kuşu ve yavru Akbaba tedavi altına alındı.

Duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Guguk Kuşu ve yavru Akbaba, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşlar, tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:21 Kaynak: İHA
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