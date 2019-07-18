Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
2 saat önce
Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Guguk Kuşu ve yavru Akbaba tedavi altına alındı.
Van Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:21 Kaynak: İHA
'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Guguk Kuşu ve yavru Akbaba tedavi altına alındı.
Duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Guguk Kuşu ve yavru Akbaba, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşlar, tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Yaban
Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
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