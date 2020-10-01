Yaralı kuşlar tedavi altına alındı - Son Dakika

Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 3 Kaya Güvercini, 1 Martı, 1 Delice Doğan ve 1 Erguvani Balıkçıl tedavi altına alındı.

Van'ın Edremit ve Tuşba ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bulunan 3 Kaya Güvercini, 1 Martı, 1 Delice Doğan ve 1 Erguvani Balıkçıl, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN