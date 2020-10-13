Yaralı kuşlar tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Güvercini ile Martı tedavi altına alındı.

Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Güvercini ile Martı tedavi altına alındı. Van'ın İpekyolu ve Erciş ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bulunan Kaya Güvercini ile Martı, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

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