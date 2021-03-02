Yaralı kuzuyu kucağında bebek gibi böyle taşıdı - Son Dakika

Yaralı kuzuyu kucağında bebek gibi böyle taşıdı

02.03.2021 00:57
Yaralı kuzuyu kucağında bebek gibi böyle taşıdı, System.String[]

Kocaeli'de hayvancılık ile uğraşan karı kocanın 'Sakız' ismini verdikleri kuzunun bacağı kırıldı.

Kocaeli'de hayvancılık ile uğraşan karı kocanın 'Sakız' ismini verdikleri kuzunun bacağı kırıldı. Kuzunun yürüyemediğini fark edince büyük panik yaşayan kadın ise kuzuyu kucağına alarak veterinere kadar taşıdı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Fedakar Koç'un, 'Sakız' ismini verdiği kuzusunun kaza neticesi bacağı kırıldı. Sakız'ın yürüyemediğini anlayınca panikleyen Fedakar Koç'un eşi, kuzusunu adeta bir bebek gibi kucağına alarak, veterinere kadar getirdi. Koç'un kucağında kuzuyu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Veterinere getirildikten sonra muayene edilen kuzunun, femur kemiğinde çok parçalı kırığı olduğu tespit edildi. Ameliyatı başarılı geçen Sakız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kuzusunu çok sevdiğini ve ismini 'Sakız' koyduğunu söyleyen Fedakar Koç, "Kuzumuz bir kaza geçirdi ve kaza sonucu bacağı kırıldı. Bizde kuzumuzu tuttuğumuz gibi veterinere getirdik" dedi.

"Kucaklarında kuzuyla beklerken bulduk"

Yaralı kuzuyu ameliyat eden Veteriner Hekim Ejder Dalkıç, "Sabah saatlerinde Fedakar bey ve eşini kucaklarında kuzuyla kliniğin önünde beklerken bulduk. Kuzunun üstüne köpekler oynarken palet düşürmüş ve baldır kemiği dediğimiz femur kemiğinde çok parçalı kırık oluşmuş. Kuzunun sahiplerini bilgilendirdik. Bize, 'ne gerekiyorsa yapın' dediler. Bizde mesleğimizin gereği olarak en iyisini yapmaya çalıştık" diye konuştu.

"Bu kişiler hayvanları çok seviyor"

Yaralı kuzuyu kliniğe getiren duyarlı insanlara minnettar olduğunu belirten Ejder Dalkıç, "Şimdi bu kuzuya insanlar sevgi besliyor. Fakat hayvancılık mesleğiyle profesyonel olarak ilgilenenler bir kuzuya bu kadar şefkatli bakamayabilirler. Ama bu kişiler hayvanları çok seviyor. Onlara duyarlı davrandıkları için teşekkür ederim. Biz de onların o acısını dindirmek için mesleğimizin gereği olan her şeyi yaptık" şeklinde konuştu.

"Çok yakın zamanda koşup oynayacağını düşünüyoruz"

Kuzunun durumunun iyi olduğu ve yakın zamanda koşup oynayabileceği müjdesini veren Hekim Ejder Dalkıç, sözlerini şöyle noktaladı: "O kuzunun sağlıklı olarak yürüyebildiğini görmek dünyadaki en büyük ödüllerden birisi olacaktır. Biz veteriner hekimler bu konuda hayvanlar için elimizden geleni yapmaya hazırız. Kuzunun çok parçalı kırığı vardı. İnsanlarda platin dediğimiz ameliyatı oldu. Ameliyatı çok iyi geçti. Çok yakın zamanda koşup oynayacağını düşünüyoruz. - KOCAELİ

Veteriner, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yaralı kuzuyu kucağında bebek gibi böyle taşıdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı Bakan Koca'nın paylaştığı risk haritasına Pervin Buldan'dan esprili yorum: Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık Survivor Aycan Yanaç'tan, Acun Ilıcalı'yı kızdıracak açıklama: Yarışmayı izlemiyorum Son Dakika: MEB 2 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı Şeyma Subaşı'ndan milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş samimi poz Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf: Eskortun tecavüze uğrayıp ağlamasının anlamı yok Oyuncu Naz Elmas eşinin kucağında poz verdi Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme genelgesi! Kaldırılan kısıtlamalarla ilgili tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme genelgesi! Kaldırılan kısıtlamalarla ilgili tüm detaylar netleşti         
00:46
Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı         
00:25
Uşak, risk haritasında Doğu ve Güneydoğu haricinde tek 'düşük riskli il' oldu Uşak, risk haritasında Doğu ve Güneydoğu haricinde tek 'düşük riskli il' oldu         
23:48
Kafası karışanlar dikkat! İşte madde madde kalkan kısıtlamaların tablosu Kafası karışanlar dikkat! İşte madde madde kalkan kısıtlamaların tablosu         
22:26
Ankara dahil 42 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkıyor Ankara dahil 42 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkıyor         
21:39
Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı         
19:35
Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi         
16:24
Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti         
15:16
Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti         
14:22
Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur? Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur?         
13:44
Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi         
12:20
Kardelen Acar hacker kurbanı! Hesabını ele geçirip çıplak fotoğrafını paylaştılar Kardelen Acar hacker kurbanı! Hesabını ele geçirip çıplak fotoğrafını paylaştılar         
12:00
Sağlık memuru, Sağlık memuru, "Allah yolunda kurban edeceğim" dediği oğlunu ormana götürüp boynundan kesti         
11:23
Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı         
11:18
Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti         
09:42
Çiğ köfte acılı olduğu için genç çalışanı darbeden saldırgan işten çıkarıldı Çiğ köfte acılı olduğu için genç çalışanı darbeden saldırgan işten çıkarıldı         
08:42
CHP'li Sancar'ın istifası ortalığı karıştırdı! Partide yeni skandal iddiaları art arda geldi CHP'li Sancar'ın istifası ortalığı karıştırdı! Partide yeni skandal iddiaları art arda geldi         
07:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2021 01:25:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı kuzuyu kucağında bebek gibi böyle taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei